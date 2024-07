Ok, rozumiem

Możesz zapisać ten artykuł na później. Znajdziesz go potem na swoim koncie użytkownika

Co oznacza mruczenie u kota? Odpowiedź może zdziwić

Jesteś właścicielem kota? Z pewnością nie raz zastanawiałeś się, dlaczego twój pupil mruczy. Ten dźwięk najczęściej kojarzy się z zadowoleniem. Okazuje się, że to niejedyny powód, dla którego tak robi.

Koty to wyjątkowe stworzenia. Nie bez powodu mówi się, że chodzą własnymi ścieżkami. Są bardzo niezależne i mocno bronią swoich granic. Mimo to, otwarcie okazują miłość czy zadowolenie, np. poprzez mruczenie. Okazuje się, że ten dźwięk oznacza także kilka innych rzeczy. Jak interpretować mruczenie kota?

Na czym polega mruczenie?

Mruczenie to charakterystyczny, wibrujący dźwięk wydawany przez koty. Naukowcy od lat zastanawiają się, jak to możliwe, że koty domowe potrafią generować wibracje o tak niskiej częstotliwości. Osiągają od 20 do nawet 150 herców.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Specjaliści przyjrzeli się temu zjawisku i odkryli, na czym polega mruczenie. Opublikowane w 1970 roku badanie udowodniło, że wszystko zaczyna się w mózgu. Po odebraniu impulsu w przeciągu minuty kot zaciska i rozluźnia mięśnie krtani aż 30 razy, co sprawia, że ich ciała zaczynają wibrować.

W 2023 roku zespół naukowców pod kierownictwem Christiana Herbsta obalił tę teorię. Badacze usunęli krtań z ciał ośmiu kotów, które zostały uśpione ze względu na śmiertelną chorobę. Po wyciągnięciu narządu naukowcy wdmuchiwali w nie ciepłe i wilgotne powietrze. Okazało się, każdy z nich emitował dźwięk przypominający mruczenie. To tylko potwierdza, że koty mruczą samotnie, bez jakiejkolwiek kontroli ze strony mózgu czy mięśni.

Dlaczego koty mruczą?

Koty nigdy nie mruczą bez powodu. To ich sposób na komunikację z ludźmi i innymi zwierzętami. Przyjęło się, że jest to oznaka zadowolenia pupila, jednak koty robią to także w innych sytuacjach.

Zwierzę robi to kiedy jest mu wygodnie i błogo, a także wtedy, kiedy chce na nas coś wymusić. Na przykład jedzenie. Badania wykazały, że koty mruczą, kiedy czują, że ich opiekun jest chory, zestresowany lub przygnębiony, bowiem mruczenie działa na nas kojąco.

Z tego powodu koty są wykorzystywane do felinoterapii. Kontakt z futrzakiem obniża ciśnienie krwi, obniża poziom lęku oraz stymuluje wydzielanie endorfin. Koty doskonale wiedzą, że mruczenie działa przeciwbólowo. Zraniony czy cierpiący wydaje z siebie ten dźwięk, aby obniżyć ból.

Źródło: Research Gate, National Geographic

Zapraszamy na grupę FB - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!