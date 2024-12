Kreacje z balu Fundacji TVN zapierają dech. Rządziły odważne rozcięcia

Bal Fundacji TVN to niewątpliwie jedna z najważniejszych imprez w Polsce. Coroczne wydarzenie, podczas którego zbierane są pieniądze dla potrzebujących, przyciąga nie tylko uwagę mediów, ale i fanów mody. Największe gwiazdy polskiej telewizji (i nie tylko) prezentują na czerwonym dywanie efektowne stylizacje.

Aleksandra Żebrowska nie lukruje rzeczywistości, a w sieci stawia na autentyczność. Zazwyczaj pozuje do zdjęć w wyciągniętej koszuli nocnej, w towarzystwie swoich pociech, ale na czerwonym dywanie błyszczy niczym milion dolarów. Tak było i tym razem. Na Bal Fundacji TVN wybrała najciemniejszą z palety barw.

Ponadczasowa, elegancka i odrobinę tajemnicza. Czerń to idealny wybór na wyjątkową okazję. Żebrowska zaprezentowała się w długiej sukni z rozcięciem na nogę, asymetryczną górą i marszczeniem w okolicy talii . Uzupełnieniem całości była srebrna kolia i szeroka bransoleta. Do zdjęć pozowała z mężem. Michał Żebrowski postawił na biały garnitur i czarną muszkę. Wyglądali niczym yin i yang.

Po czerń sięgnęła też Daria Ładocha. W sobotni wieczór zaprezentowała się w obcisłej sukience. Czarna maxi była pokryta świecidełkami, które odbijały światła fleszy. O nudzie nie było nawet mowy. Całą robotę zrobiły rozcięcia — w okolicy dekoltu i na nogę. To jedna z najodważniejszych kreacji na Balu Fundacji TVN.

Na bardzo podobną kreację zdecydowała się Edyta Pazura, która pozowała do zdjęć w towarzystwie swojego męża, Cezarego. Były cekiny, czerwień i rozcięcie. Wybór Edyty Pazury padła na asymetryczną sukienkę, która łączyła dwa ultrakobiece kolory.

Wybór padł na długą suknię pokrytą cekinami. Asymetryczna góra w połączeniu z rozcięciem na nogę i tiulowymi wstawkami to strzał w dziesiątkę. Flesz zrobił swoje! Złote dodatki genialnie dopełniły całość. Zaliczyła modowy egzamin na piątkę z plusem.

Sandra Hajduk wprowadziła na czerwony dywan odrobinę lata. To za sprawą zwiewnej sukienki w miętowym kolorze. Kreacja zdecydowanie wyróżniła się spośród innych. W sobotni wieczór królowały ciemne kolory. Hajduk wybrała cekinową sukienkę na cienkich ramiączkach, która wyglądała niczym syreni ogon. Cekiny przypominały łuski. Całość zwieńczyły pióra.

Na koniec stylizacja, o której wolelibyśmy zapomnieć. Justyna Gradek to celebrytka, która słynie z odważnych posunięć modowych. Na Bal Fundacji TVN wkroczyła w strojnej kreacji, która łączyła sporo trendów. Ale wszystko było za dużo. Pojawiły się prześwity, połysk, biżuteryjne zdobienia i rozcięcie. I to nie byle jakie. W takiej sukience bardzo łatwo o modową wpadkę.

