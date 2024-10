Tak weszła do "DDTVN". Zaskoczyła jesiennym "total lookiem"

Ok, rozumiem

Paulina Krupińska po raz kolejny zachwyciła. Na planie "Dzień Dobry TVN" pojawiła się w modnej stylizacji. Jej wybór to kwintesencja jesieni. Zainspiruj się tym zestawieniem. Stylówka idealna do pracy lub na spotkanie ze znajomymi.

Na ten moment czekało wiele kobiet. Początek jesieni to idealny czas na warstwowe stylizacje. Swetry, bolerka, kardigany i płaszcze na dobre rozgoszczą się w naszych szafach. Nie lubisz ubierać się na cebulkę? Nie musisz tego robić. Możesz narzucić na siebie ciepły bezrękawnik, który nie krępuje ruchów, a idealnie sprawdzi się w chłodniejsze dni.

Paulina Krupińska przekonała się o tym na własnej skórze. Prowadząca programu "Dzień Dobry TVN", pojawiła się w jesiennym outficie w studiu nagraniowym. Zachwyciła nie tylko wyjątkową urodą, ale też świetnie dobraną stylizacją. Była Miss zdjęciami z planu pochwaliła się na Instagramie. Jak wyglądała?

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Mistrzowski look do pracy. Nie zabrakło modnych dodatków

Paulina pojawiła się w studiu "Dzień Dobry TVN" w ciepłej, futrzanej kamizelce w modnym odcieniu brązu. Widać, że jesienią prezenterka stawia przede wszystkim na wygodę, jednocześnie wyglądając przy tym maksymalnie stylowo. Tego typu bezrękawniki można nosić na wiele sposobów i zestawiać je z wieloma modnymi dodatkami. Kluczem jest odpowiednie dopasowanie do reszty stylizacji.

Krupińska poszła w klasykę. Oversizowy bezrękawnik zestawiła z ponadczasowymi jeansami i białą, basicową bluzką. Dzięki takiemu połączeniu stworzyła casualowy look idealny na co dzień i do pracy. Jeansy z szeroką nogawką podkreśliły długie nogi prezenterki. Dopełniła je brązowym paskiem ze złotą klamrą. Trzeba przyznać, że wyglądała świetnie.

Jesienią warto postawić na kamizelki

W miarę jak dni stają się chłodniejsze, nasze stylizacje również zaczynają ewoluować. Stylowe okrycia wierzchnie stają się praktycznymi elementami garderoby, które dodają uroku naszym stylizacjom. Sprawdzą się nawet na wyjątkowe okazje.

Zastawienie kamizelki z klasycznymi jeansami to strzał w dziesiątkę. Do ciemniejszej góry warto wybrać jaśniejszy model spodni, ale można zdecydować się też na burgundową sukienkę. Bezrękawnik zarzucony na długą, dzianinową kieckę w modnym kolorze będzie doskonałym wyborem na randkę. Taki look wygląda elegancko i jednocześnie wpisuje się w jesienny vibe.

