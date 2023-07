Kremy, które nocą walczą z przebarwieniami. Także tymi po słońcu

Olej z pestek dzikiej róży Plon

Ten produkt w 100 proc. składa się z jednego składnika – nierafinowanego oleju z pestek dzikiej róży. Dzięki temu, że przy produkcji tego kosmetyku olej nie został poddany rafinacji, zachował maksimum swoich dobroczynnych właściwości, wynikających przede wszystkim z zawartości pokaźnej dawki wit. C. Wiemy już, że jest to składnik pomagający w walce z przebarwieniami. Dlaczego? Witamina C przyspiesza proces naturalnego złuszczania wierzchnich warstw naskórka, dzięki czemu rozjaśnia skórę. Do tego zmniejsza skłonność do przebarwień i piegów, działa wybielająco. Jest także składnikiem o działaniu przeciwstarzeniowym - neutralizuje wolne rodniki, korzystnie wpływa na produkcję kolagenu oraz zwiększa mechaniczną odporność ścian naczyń włosowatych i stymuluje ukrwienie skóry. Skorzystają z niego nie tylko posiadaczki przebarwień. To uniwersalny kosmetyk, można go stosować w kuracji różnego typu cery, również dojrzałej.