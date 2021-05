Kristen Bell od lat walczy z depresją. Ostatnio leczy się w eksperymentalny sposób

Goszcząc w podcaście "HypochondriActor", prowadzonym przez aktora Seana Hayesa i lekarkę dr Priyankę Wali, Bell wyznała, że po wielu bezskutecznych terapiach, postanowiła wypróbować eksperymentalną metodę leczenia, która opiera się na używaniu grzybków halucynogennych. Inspiracją dla aktorki była książka "How to Change Your Mind" autorstwa Michaela Pollana.