Dużo starsza partnerka. Czy takie związki mają szansę przetrwać próbę czasu?

"Lubimy krytykować"

- Jeżeli spotykamy coś, czego nie znamy, to budzi to nasz lęk, złość, niepokój. Wszystko, co wymyka się zasadom ustalonym za normalne, jest dla nas trudne to zaakceptowania. Mamy wiele przekonań m.in. na temat tego, jak powinna wyglądać relacja, jaka powinna być różnica wieku. Więc jeżeli coś nie pasuje do tego wzorca, to jest dla nas drażniące, bo jest inne i krytykujemy – mówi w rozmowie z WP Kobieta Maria Rotkiel.