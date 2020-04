Królewski dress code. Pewnych trendów Meghan Markle nie mogła nosić jako księżna

Meghan Markle, czyli jeszcze do niedawna księżna Sussex, po wyjściu za mąż za księcia Harry’ego musiała stosować się do królewskiej etykiety. Chodziło w niej także o dress code, dla którego porzuciła dotychczasowe ulubione trendy. Jednak Meghan Markle wraz z mężem oficjalnie opuścili brytyjską rodzinę królewską, co może oznaczać, że wkrótce była księżna zaprezentuje się w innych stylizacjach niż przewidywał to dress code.

Meghan Markle jako księżna nie mogła nosić niektórych ubrań. (ONS.pl)