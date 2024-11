Królowa Camilla jest chora. Pałac Buckingham wydał oświadczenie

Królowa Camilla jeszcze pod koniec października towarzyszyła mężowi w podróży do Australii. Teraz ujawniono, że zmaga się z infekcją dróg oddechowych, która uniemożliwi jej pojawienie się na zaplanowanych w najbliższym czasie wydarzeniach - przyjęciu olimpijskim i uroczystości przed Opactwem Westminsterskim podczas oddawania hołdu poległym żołnierzom. Zastąpi ją Brygida, księżna Gloucester.

"Z głębokim żalem musiała odwołać swoje zaangażowanie na ten tydzień, ale żywi nadzieję na szybki powrót do zdrowia przed weekendowymi uroczystościami. Królowa przeprasza wszystkich, którzy mogą być z tego powodu dotknięci niedogodnościami lub są rozczarowani" - czytamy.

W marcu 2024 roku księżna Kate podzieliła się ze światem informacją o nowotworze, z którym się zmaga. Do obowiązków wróciła kilka miesięcy później. 9 września 2024 roku poinformowała o zakończeniu przyjmowania chemii.

- Leczenie nowotworowe jest skomplikowane, przerażające i nieprzewidywalne dla wszystkich, zwłaszcza twoich najbliższych. (…) Ten czas przypomniał mi i Williamowi, żeby cieszyć się tym, co w życiu proste, lecz ważne. Tym, że kochamy i jesteśmy kochani. Skupiam się teraz na tym, żeby rak nie wrócił. Chociaż zakończyłam chemioterapię, moja droga do zdrowia będzie jeszcze długa. Każdy dzień biorę takim, jaki jest - mówiła.

