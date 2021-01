Królowa Elżbieta II ma 8 wnuków. Nie wszystkich lubi tak samo

Elżbieta II urodziła czwórkę dzieci i obecnie ma ośmioro wnuków. Jeden z nich - książę William będzie następcą tronu. Królowa od dawna przygotowuje go do objęcia tego stanowiska, ale wbrew pozorom nie ma z nim dobrych relacji. Jak donosi magazyn "New Idea", Elżbieta II i książę William rozmawiają głównie na tematy związane z Pałacem i rzadko poruszają kwestie prywatne.