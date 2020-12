Dzieci Williama i Kate nie nazywają Camilli babcią. Używają za to uroczego zdrobnienia

George, Charlotte i Louis, czyli dzieci księcia Williama i księżnej Kate nie mówią do żony swojego dziadka "babciu". Jak się okazuje, ich rodzice zadbali o to, aby od początku dzieci pamiętały o tym, że mają tylko dwie babcie: Carol Middleton oraz zmarłą księżnę Dianę. Jak w takim razie zwracają się do Camilli Parker-Bowles?

Pamiętając o babciach

Oczywiście trudno oczekiwać, że za zamkniętymi drzwiami w rodzinnym gronie, royalsi zwracają się do siebie przy użyciu nadanych im tytułów. Okazuje się, że najmłodsi członkowie rodziny królewskiej nie korzystają z tradycyjnych określeń w stosunku do królowej oraz żony księcia Karola. Jak niegdyś zaznaczyła Camilla Parker-Bowles jej wnuki mówią do niej "GaGa". Dzieciom Williama i Kate przypadło do gustu takie określenie i również w ten sposób mówią do żony swojego dziadka.