"Królowa herbatek" wraca do łask. Recepta babć na długowieczność

Czystek (łac. Cistus) to roślina wywodząca się z basenu Morza Śródziemnego, ale obecna także na polskich terenach. W naszym kraju najczęściej uprawia się czystek szary, znany głównie jako ozdoba ogrodów.

Jednak jego walory zdrowotne to prawdziwy powód, dla którego warto go poznać. Napar z czystka, prosty w przygotowaniu, skrywa bogactwo aktywnych związków, które neutralizują wolne rodniki, spowalniają procesy starzenia i wzmacniają organizm.

Czystek to nie tylko napój – to naturalne wsparcie dla całego organizmu. Regularne picie herbaty z tego zioła przynosi imponujące korzyści:

"Ciekawą informacją jest też to, że czystek ma działanie gastroprotekcyjne, czyli działa ochronnie na żołądek" - podkreśla dr Bartek Kulczyński.

