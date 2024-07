"Królowa pieczarek" w mini. Tak ubrała się na imprezę

Rolniczka wybrała mini bez ramiączek w pudrowym odcieniu różu. Kreacja została wykonana z lekkiej i przewiewnej tkaniny, która przypomina muślin. To jeden z najlepszych materiałów na lato.

Dobrała do niej eleganckie klapki na płaskiej podeszwie. Zrezygnowała też z ciężkiej biżuterii na rzecz delikatnego naszyjnika i niewielkich kolczyków w kształcie muszli. Dzięki ozdobnym falbankom na górze sukienki całość prezentuje się niezwykle elegancko i zarazem romantycznie.

