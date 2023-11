Krótka spódnica i kozaki. 55-letnia Ścibakówna zachwyciła fanów

Jolanta Kwaśniewska pokazała się ostatnio w skórzanych spodniach, a Paulina Krupińska wystąpiła w "Dzień Dobry TVN" w skórzanej sukience. Tych przykładów nie bylibyśmy w stanie zliczyć na palcach dwóch rąk. Beata Ścibakówna zdecydowała się natomiast na skórzaną spódniczkę. A to wszystko z okazji premiery spektaklu "Opowieści z Lasku Wiedeńskiego" w Teatrze Narodowym, który miała okazję współtworzyć.

Beata Ścibakówna postawiła na czarny total look, którego z założenia niemalże nie da się zepsuć. Dzianinową bluzkę z krótkimi, nieco bufiastymi rękawkami połączyła z krótką spódniczką . Trzecim elementem looku aktorki były kozaki przed kolana – prawdopodobnie klasyczne, opinające łydki oficerki.

