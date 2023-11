Kurtki na zimę dla dojrzałych kobiet. W te modele warto zainwestować

Jakościowe płaszcze ponad wszystko

Marzena Rogalska wskoczyła ostatnio w gruby, długi do połowy łydki płaszcz w szarą jodełkę. Jego nieformalny, oversizowy krój bez szwów usztywniających ramiona sprawia, że można nosić go nawet do dresów i butów sportowych, co zrobiła dziennikarka. Jednak decydując się na zakup płaszcza na zimę, warto w pierwszej kolejności zwrócić uwagę na skład. Choć modele z zawartością wełny powyżej 50 proc. są drogie, to będą służyć przez lata i grzać o niebo lepiej niż stuprocentowy poliester, tak często spotykany w sieciówkach.