Krupińska stanęła w rozpiętej koszuli. Odważnie, ale z klasą

Krupińska wykorzystuje swoje "5 minut"

Paulina Krupińska to jedna z najjaśniej święcących obecnie polskich gwiazd, w której dyrektorzy stacji TVN pokładają największe nadzieje. Jeszcze przed chwilą prowadziła Top Of The Top Festival, wskakując na zaszczytną listę najlepiej ubranych celebrytek, a już zachwyciła stylizacją na spotkaniu gwiazd związanych z jesienną ramówką TVN.