Krupińska zrezygnowała z koloru. W "DDTVN" pojawiła się w eleganckiej sukience

Pudrowy róż, intensywna zieleń czy delikatny błękit to tylko niektóre z barw, w których pojawia się dziennikarka. Ostatnio jednak zrezygnowała z barwnego outfitu i zdecydowała się na monochromatyczną kreację.

Krupińska często wybiera casualowe kroje i chętnie sięga po ciekawe T-shirty z nadrukami czy kolorowe swetry. Potrafi stylowo dopasować sportową bluzę do krótkiej sukienki. Jednak jej ostatnia stylizacja różni od tych, które do tej pory mogliśmy podziwiać w "DDTVN". Biało-czarna sukienka z szerokimi rękawami to zupełna nowość, którą mogła pokazać Krupińska.