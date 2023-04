To ulubiony kolor Pauliny Krupińskiej. Nosi go na okrągło

Czasy, kiedy różowy był zarezerwowany dla małych dziewczynek, oczywiście już bezpowrotnie minęły. A trzeba przyznać, że do urody Krupińskiej, która charakteryzuje się ciemnobrązowymi włosami, pasuje on idealnie. Nic dziwnego zatem, że prezenterka nosi go co chwilę. Przykłady można mnożyć. Poniżej prezentujemy kilka z nich.