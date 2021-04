Krystyna Janda prosi fanów o wsparcie finansowe dla swoich teatrów. Jest aż tak źle?

Fundacja Krystyny Jandy Na Rzecz Kultury została powołana w 2004 r. przez aktorkę, jej córkę, Marię Seweryn, i jej nieżyjącego męża, Edwarda Kłosińskiego. Na działalność organizacji składa się prowadzenie dwóch warszawskich scen: Teatru Polonia i Och-Teatru. Oba miejsca zyskały już dawno status “kultowych”. Bilety na hitowe spektakle są zazwyczaj wyprzedawane na kilka miesięcy do przodu. Niestety, pandemia publiczność zamknęła w domach, a aktorów wysłała na przymusowy urlop.

4 miliony na minusie

Krystyna Janda, już w listopadzie ubolewała, że wsparcie, jakie dostały obie sceny z ministerstwa, nie wystarczą nawet na wyrównanie strat. "Wnioskowaliśmy o 5,8 mln zł, tyle dokładnie wynoszą nasze straty, które zostały udokumentowane we wniosku, a otrzymaliśmy 1,8 mln zł wsparcia. Jestem więc trochę rozgoryczona, że naszym dwóm teatrom przyznano zaledwie 30 proc. kwoty, jakiej potrzebowaliśmy. Choć z drugiej strony cieszę się, że dostaliśmy chociaż tyle, bo myślałam, że pan minister nas skreśli" -mówiła artystka w rozmowie z WP.

1 % na sztukę

Krystyna Janda liczy na to, że w trudnych momentach, do działalności teatrów, dorzucą się fani instytucji. Przypomniamy, że w zeszłym roku, najwięcej dotacji od państwa popłynęło do podmiotów, które reprezentują nieco mniej ambitny repertuar. Duże wsparcie otrzymał między innymi zespół Bayer Full.