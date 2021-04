Karolina Korwin-Piotrowska zaszczepiona Pfizerem. Emocjonalna relacja dziennikarki ze Stadionu Narodowego

Trwa narodowe szczepienie. Co najmniej jedną dawką zaszczepiono w Polsce 4 591 351 osób. Dwie dawki otrzymały 2 074 033 osoby. Szczepionkę przyjęła również dziennikarka i publicystka Karolina Korwin-Piotrowska. Została zaszczepiona w szpitalu na Stadionie Narodowym. Dzień wcześniej doszło tam do sytuacji, w której przed szpitalem tłoczyli się ludzie. Przyszli nawet kilka godzin przed wyznaczonym terminem.

"Działa to wszystko dzisiaj jak w zegarku. Trzeba tylko przyjść na 15 minut przed podanym w SMS-ie czasem i potem poświęcić jakieś półtorej godziny i wychodzi się ze stadionu na słońce, myśląc o tym, że już w maju będzie pięknie. Będziemy mogli iść do kina, na koncert, będziemy się bawić, całować, żyć. Zrobię kolacje dla przyjaciół, będziemy szaleć do świtu. Dokładnie tak" – napisała na swoim profilu na Instagramie Korwin-Piotrowska.