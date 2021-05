Krystyna Loska ma nową pracę. Grażyna Torbicka zachwycona

Głodowa emerytura gwiazdy

Krystyna Loska należy do gwiazd, których emerytura jest śmiesznie niska, wynosi zaledwie 1000 zł. Spikerka z pewnością znalazłaby się w tarapatach, gdyby nie wsparcie córki, Grażyny Torbickiej. Panie mają ze sobą ciepłą więź. W dobie pandemii emerytowana prezenterka zamieszkała z córką i jej mężem. Okazało się, że był to świetny pomysł. Panie nie tylko spędzają ze sobą więcej czasu, ale także wzajemnie się inspirują. Krystyna Loska wpadła na rewelacyjną myśl - postanowiła wrócić do pracy. Będzie współpracować ze studiem lektorskim - w końcu jej głos wciąż jest pamiętany przez miliony Polaków. Nie możemy się doczekać efektów nowej pracy legendy polskiej telewizji.