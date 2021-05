Simone Biles znowu dokonała niemożliwego. Amerykańska gimnastyczka nie ma sobie równych

Pierwszym miejscem popisów gimnastycznych stał się przydomowy ogródek. Najpierw Simone chciała dołączyć do przyrodniego brata Adama i jego kumpli skaczących na małej trampolinie. - Pierwsze salto zakończyła z rozbitym nosem. Drugie było prawie perfekcyjne. To jej cecha, rzadko popełnia ten sam błąd drugi raz – mówi dziś brat. Simone szybko złapała bakcyla i namówiła "rodziców" by zapisali ją na treningi gimnastyczne. Gdy miała 13 lat, trenowała 32 godziny tygodniowo. W końcu jej dziadek zdecydował się urządzić w domu małą salę gimnastyczną. Pojawiły się pierwsze sukcesy i wiadomo było, że przed Simone wielka, sportowa przyszłość.