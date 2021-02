Krystyna Łuczak-Surówka o komentarzach po śmierci Lityńskiego. "Nikomu nic do tego"

" Naszą siłę, tak jak i wrażliwość, kształtujemy w oparciu o szalupę ratunkową. W obecności najbliższych, dla których mamy w niej miejsce. Tych, których ratujemy i wciągamy do naszej szalupy bez względu na wszystko, bo życie bez nich nas nie interesuje. Myślę o tym ostatnio intensywniej, bo zaroiło od komentarzy, że Jan Lityński zginął, ratując tylko psa itp..." – pisze na Facebooku Krystyna Łuczak-Surówka.

Jan Lityński nie żyje

"Nie zniżę się, by tego typu opinie komentować. Napiszę jedynie szczerze. Każdy sam tworzy relacje. Z kim chce. Jak chce. Nikomu nic do tego. Jedni mają większe, inni mniejsze szalupy. W mojej zawsze będę razem ze stadem, bo bez nich w ogóle nie ma sensu pływać" – dodaje stanowczo, publikując zdjęcie ze swoim psem – jednym z kilku, które dotrzymują jej towarzystwa.

"Drodzy, Janek nie wypłynął z przerębli, ratując psa. W przerębli znaleźliśmy się razem, bo pobiegłam go ratować" – opisywała kulisy tragedii jego żona Elżbieta Bogucka. "My żyjemy. Janka szuka straż, helikoptery. Straciłam wczoraj swoje życie, Serce. Wszystko. Był w znakomitej formie, acz nie na tyle, by się stamtąd wydostać" – brzmi jej przejmujący wpis. Jak dotąd Lityńskiego nie odnaleziono.