Krzysztof Baszczyński z ZNP o nauczycielach na zwolnieniach. "To niepokojące informacje"

Gościem programu "Newsroom" WP był Krzysztof Baszczyński ze Związku Nauczycielstwa Polskiego. Z wielu szkół płyną niepokojące informacje. – Około 4 tysięcy placówek oświatowych pracuje albo zdalnie, albo w systemie mieszanym. Nie mamy danych dotyczących samych nauczycieli - mówi Krzysztof Baszczyński. Rodzice przesyłają plany lekcji, z których wnika, że wiele zajęć jest odwoływanych. – Nie tak powinna pracować szkoła, najlepszy system to system stacjonarny. To poważny sygnał. Edukacja mieszana też nie jest sposobem na przekazywanie wiedzy. Muszą być podjęte jakieś kroki. Mam na myśli możliwość bezpłatnego testowania dla nauczycieli. Pomogłoby też testowanie uczniów, ale skala takiej operacji szłaby w miliony. Najlepiej by było, gdyby większość społeczeństwa się zaszczepiła. To jeden ze sposobów, żebyśmy czuli się bezpiecznie - dodaje Baszczyński.