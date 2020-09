Krzysztof Bosak niedługo zostanie ojcem. Padło trudne pytanie

Krzysztof Bosak ogłosił, że on i jego żona Karina, spodziewają się dziecka. Były kandydat na prezydenta robi wszystko, by jak najlepiej przygotować się do najważniejszej roli.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Krzysztof Bosak (East News)