Karina i Krzysztof Bosakowie świętują rocznicę zaręczyn. Wzięli ślub w tajemnicy

Karina i Krzysztof Bosakowie obchodzą rocznicę zaręczyn

To jeden z niewielu postów, który zdradza co nieco z życia prywatnego polityka. O jego ukochanej Karinie Walinowicz, dziś Bosak, również wiadomo niewiele. Była kandydatka na pierwszą damę pochodzi ze Szczecina, ale od wielu lat mieszka w Warszawie, gdzie studiowała na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest absolwentką Centrum Prawa Amerykańskiego Uniwersytetu we Florydzie F.G. Levin College of Law i Uniwersytetu Warszawskiego oraz programu European Advocacy Academy w Brukseli.

Poruszyła również kwestie aborcji czy rozwodów. Jej mąż ma zdecydowane poglądy w tej sprawie, które Karina Bosak w całości popiera. "Radykalne środowiska lewicowe i feministyczne postulując rozpowszechnianie prawa do aborcji pod kłamliwymi, zafałszowanymi hasłami o opresji kobiet, bardzo manipulują społeczeństwem, szczególnie kobietami. To jest uprawianie propagandy zastraszania ich, mówiąc, że ich prawa i wolności zostaną ograniczone".

"Głównym postulatem tych środowisk (lewicowych i feministycznych – przyp. red.) nie jest nawet utrzymanie obecnego tzw. kompromisu, który jest szkodliwy, ale nieograniczony dostęp do procedury aborcyjnej, uśmiercającej nienarodzone dzieci. One działają wbrew interesowi kobiet i tak naprawdę promują ich uprzedmiotowienie w społeczeństwie. Gdzie staną się przedmiotem do bezkarnego wykorzystania, bez żadnych konsekwencji, tylko na swoją szkodę. I wmawiają im, że to jest wolność kobiet" – mówiła w wywiadzie, narażając się kobietom walczącym o prawo do własnych ciał i możliwość decydowania o sobie.