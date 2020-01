WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Najnowsze Popularne Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Ludzie + 1 krzysztof cugowski oprac. Katarzyna Dobrzyńska 21-01-2020 (07:29) Krzysztof Cugowski o swojej żonie. "Dzięki mojej ukochanej na pewno sobie poradzę" Krzysztof Cugowski nigdy nie ukrywał, że bez swojej żony Joanny Cugowskiej czuje się niepewnie. Teraz gwiazdor musiał poradzić sobie podczas nieobecności żony. Joanna Cugowska jednak znacznie ułatwiła mu to zadanie. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Krzysztof Cugowski zdradził, jak dba o niego żona (ONS.pl) Krzysztof Cugowski od lat jest w szczęśliwym związku małżeńskim z Joanną Cugowską. Para bardzo dba o siebie i nie lubi się rozstawać. Zdarzają się jednak momenty, gdy wokalista musi radzić sobie sam. W takich sytuacjach jego żona przygotowuje go na wszystko. Krzysztof Cugowski o swojej żonie Ostatnio Joanna Cugowska postanowiła zrobić coś dla siebie i wybrała się na narty. Zadbała jednak o swojego ukochanego. Wokalista zdradził, że jego żona pomyślała o każdym, nawet najdrobniejszym szczególe. – Asia mi wszystko zostawiła, cały zestaw żywieniowy. Na każdy dzień tygodnia mam w lodówce wyliczone i posegregowane posiłki z bardzo łatwym sposobem użycia – chwali się celebryta. – Wszędzie mam poprzyczepiane karteczki, żebym się nie pomylił i wiedział, co mam przygotowane. Dzięki mojej ukochanej na pewno sobie poradzę – zapewnia wokalista w rozmowie z "Faktem". Krzysztof Cugowski nie wstydzi się przyznać, że do kuchni jest mu nie po drodze. – Nie mam do tego smykałki. Jestem z pokolenia, kiedy się tego nie robiło. Kompletnie nie umiem gotować, więc się do tego nie rwę, żeby nie potruć bliskich – żartuje. Siłaczki odc. 5. Cykl Klaudii Stabach. Dajemy kobietom wsparcie, na jakie zasługują Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl Podziel się opinią Share WP kobieta kobieta Bądź z nami na bieżąco tick Lubię to na Facebooku Komentarze :