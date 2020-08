Krzysztof Ibisz wyhodował pomidorki. Nie zaimponował byłej żonie

Krzysztof Ibisz i Anna Nowak-Ibisz mogą być wzorem do naśladowania. Byli małżonkowie nadal świetnie się dogadują i starają się wspólnie dawać jak najlepszy przykład swojemu nastoletniemu synowi. Niejednokrotnie udowadniali, że potrafią z siebie żartować. Teraz Anna Nowak-Ibisz skomentowała najnowsze zdjęcie swojego ex.

Krzysztof Ibisz pochwalił się pomidorkami

Krzysztof Ibisz ma się czym chwalić. Aktor samodzielnie wyhodował pomidorki koktajlowe i uznał to, jako pierwszy krok do samowystarczalności. Opublikował na swoim profilu na Instagramie zdjęcie, pod którym pojawiła się lawina komentarzy. Jednak to Anna Nowak-Ibisz skradła całe show.