Krzysztof Respondek o sytuacji na Śląsku. "Dla mnie to jest zamach na nasze górnictwo, który w naszym regionie wyczuwamy od dawna"

Krzysztof Respondek o zamykaniu polskich kopalń

"Odpowiem na to pytanie emocjonalnie jako mieszkaniec Śląska. Dla mnie to jest zamach na nasze górnictwo, który w naszym regionie wyczuwamy od dawna. Dzisiaj te kopalnie jutro następne. Polityka i tyle. Winne są wszystkie rządy po kolei. Podejrzane ustawy, nieinwestowanie wystarczających środków w rodzime górnictwo, obwarowywanie go dodatkowymi podatkami; wszystko to doprowadziło do tego, że polski węgiel jest droższy niż kolumbijski, rosyjski, ukraiński. Czy to nie absurd? Opinii publicznej wmawia się, że węgiel jest niepotrzebny i trujący. Oczywiście ten nasz, bo rosyjski już nie. Gospodarka, nie tylko polska, na razie będzie na nim bazować. Dlaczego więc mamy go sprowadzać, a nie wydobywać u siebie? Zamknąć kopalnie jest bardzo łatwo, ale ponowne uruchomienie jest raczej niemożliwe. Tutaj ciągle mnóstwo firm bazuje na przemyśle górniczym i z niego żyje, chociaż bezpośrednio nie pracuje w kopalni. Odnoszę wrażenie, że my Ślązacy często ufaliśmy fałszywym prorokom, którzy wyprowadzali nas na manowce. Przepraszam, ale ostrzegałem, że wypowiedź będzie emocjonalna" – głosił w rozmowie z "Plejadą".