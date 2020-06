Dyskryminacja Ślązaków? Europoseł Łukasz Kohut: "Gdy zobaczą rejestrację śląską, malują farbą napis COVID"

Otrzymał również wiadomość od Ślązaka przebywającego w Pobierowie, z informacją, że jego samochód został porysowany. Europoseł podejrzewa, że podobnych przypadków może być więcej. – Uważam, że ośrodki powinny zapewnić prywatne parkingi, bo ryzyko jest naprawdę duże. Wysłałem oficjalne pismo do minister Jadwigi Emilewicz i do Polskiej Organizacji Turystycznej. No i zobaczymy, jak to się dalej potoczy – wyjaśnia polityk.