Ksantohumol – antyoksydant 30 razy silniejszy niż witamina C

Zastosowanie ksantohumolu w medycynie estetycznej

Ten aktywny związek można wykorzystać we współczesnej kosmetologii na wiele sposobów. Zarówno do oczyszczania i pielęgnacji skóry twarzy, szyi oraz dekoltu, a także skóry głowy. Stosuje się go w terapiach profesjonalnych, np. do regenerowania skóry po zabiegach inwazyjnych, takich jak peeling chemiczny czy mezoterapia mikroigłowa. Kompleks ksantohumolu jest kluczowym składnikiem w linii produktów PRO XN, które są dostępne tylko w najlepszych gabinetach i salonach urody. Linia produktów PRO XN ukierunkowana jest na wspomaganie profilaktyki problemów skórnych oraz niwelowaniu oznak przedwczesnego starzenia. Podstawowym założeniem terapeutycznym jest w pierwszej kolejności odbudowa bariery skórnej oraz wzmocnienie systemu antyoksydacyjnego skóry, by dopiero w kolejnych etapach terapeutycznych działać przeciwstarzeniowo w innych aspektach. Pionierskie zastosowanie wysoce aktywnego kompleksu Ksantohumolu