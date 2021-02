Ksiądz Andrzej Kobyliński komentuje stosunek młodych do Kościoła Katolickiego

Z sondażu przeprowadzonego przez United Survey dla Wirtualnej Polski wynika, że ponad 65 procent osób w wieku 18-29 ma negatywny stosunek do Kościoła Katolickiego. Ksiądz prof. Andrzej Kobyliński był gościem w programie "Newsroom" i odniósł się do tych badań. - Pytanie jest jak daleko przeprowadzić reformy w kościele, żeby po tych reformach Kościół Katolicki pozostał jeszcze katolicki - powiedział. W dalszej części rozmowy duchowny zwrócił uwagę na fakt, że np. w Niemczech zmiany już się dzieją, a postulaty idą o wiele dalej, np. postuluje się kapłaństwo kobiet czy małżeństwa jednopłciowe - Pytanie co sądzą o tym katolicy w Polsce? - dodał ksiądz Andrzej Kobyliński.

