Barbara Nowak to nauczycielka historii, która w latach 2016-2023 pełniła funkcję małopolskiej kurator oświaty. Została z niej odwołana 15 grudnia 2023 roku przez minister edukacji Barbarę Nowacką. Choć nie sprawuje już urzędu, chętnie komentuje kwestie dotyczące oświaty.

Jednym z ostatnich wpisów Barbary Nowak na platformie X jest ten dotyczący lekcji religii, które od 1 września 2025 roku mają zostać zmniejszone do jednej godziny w tygodniu.

Nie kryje wściekłości. "Chodzi o to, aby Polacy byli głupim narodem"

- Nie da się zrozumieć europejskiej sztuki, muzyki, architektury bez znajomości chrześcijaństwa. Powinni uświadomić to sobie zarówno rządzący, jak rodzice oraz sama młodzież - podkreślił.

