Nie kryje wściekłości. "Chodzi o to, aby Polacy byli głupim narodem"

– Nowoczesność ma polegać na zapowiedziach nowego przedmiotu o zdrowiu. Mają w nim znaleźć się informacje na temat różnych orientacji seksualnych, środowiska LGBT. Będzie szerzyło się wiedzę o nich, tolerancję i sympatię do tych ludzi. Oprócz tego, że będzie się namawiało młodych do eksperymentów seksualnych, to żeby nie czuli się zagrożeni, wprowadza się w tempie ekspresowym tabletkę "dzień po", czyli pigułkę, która ma spowodować, że nie zagnieździ się zapłodniona komórka jajowa. Oni mówią, iż aborcja jest bezpieczna, a w rzeczywistości jest morderstwem dziecka i czymś, co zabija matkę. Nie znam żadnego przykładu kobiety, która by popełniła morderstwo poprzez aborcję i nie czuła się w związku z tym źle – powiedziała była małopolska kurator oświaty.