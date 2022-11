Ksiądz przedstawił swoje wymagania. Takiego menu oczekuje na kolędzie

Nagranie z księdzem z Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Przegędzy (woj. śląskie) podbija sieć. To właśnie tam doszło do niecodziennej sytuacji, w której podczas czytania ogłoszeń duszpasterskich ksiądz nawiązał do nadchodzącego czasu wizytacji w domach wiernych, czyli kolęd. Oprócz samego poinformowania o nich, ksiądz postanowił przekazać parafianom także informację o... kolacji, której spodziewa się w ich domach.