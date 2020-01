Książę Filip jest oburzony decyzją Sussexów. "W co oni się bawią?"

Wiele osób ze zniecierpliwieniem oczekiwało reakcji księcia Filipa, po tym, jak Meghan Markle i książę Harry ogłosili rezygnację z pełnienia królewskich obowiązków. Pojawiły się nawet podejrzenia, że książę Filip zechce zerwać z nimi kontakt. Monarcha w końcu ujawnił swoje stanowisko.

Decyzja Meghan Markle i księcia Harry'ego głęboko zraniła księcia Filipa, który znany jest z tego, że nie toleruje kobiet, psujących wizerunek swoich partnerów. Książę stwierdził, że ich zachowanie to brak szacunku. "W co oni się bawią?" – pytał z oburzeniem - jak donoszą brytyjskie media.

Monarcha wyznał, że jest już zmęczony ich zachowaniem. – Najpierw nie spędzili świąt z rodziną, co zarówno on, jak i królowa zaakceptowali, a teraz to. Najbardziej martwi go to, jak to wpływa na królową. Jego gniew ma wiele wspólnego z tym, że widzi królową przygnębioną – wyznał anonimowy informator magazynu "Metro".