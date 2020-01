Meghan Markle na skraju załamania. To było powodem skandalicznej decyzji

Książę Harry i Meghan Markle zaszokowali świat informacją o odstąpieniu od pełnienia oficjalnych ról na dworze królowej Elżbiety II. Przyczyn tego zachowania szukają dziennikarze z całego świata. Angielski The Sun on Sunday twierdzi, że chodziło o zdrowie psychiczne Meghan.

Meghan na skraju załamania

The Sun on Sunday, powołując się na anonimowego informatora z Pałacu Buckingham, twierdzi, że powodem nagłego ogłoszenia decyzji, był pogarszający się stan psychiczny Meghan Markle. Gazeta pisze wręcz, że Meghan była na skraju załamania, zaś Harry, zatroskany o zdrowie żony, nie chciał dłużej odwlekać tego, co jego zdaniem było nieuniknione.

Dowodem na poparcie tezy gazety ma być fakt, że Meghan natychmiast wróciła do Kanady, zaś Harry został na wyspach, by stawić czoła medialnej burzy i rozwścieczonej królowej, która zwołała rodzinną naradę w posiadłości w zamku w Sardingham. W poniedziałek Harry, William i Karol będą wspólnie z królową myśleli, jak zaradzić kryzysowi. Meghan ma się z nimi połączyć telefonicznie.