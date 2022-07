Książę George skończył dziewięć lat. Wiadomo, jakie prezenty dostał od królowej Elżbiety II

"Będzie parkiet taneczny, food trucki, ale w zdrowej wersji, a także namioty w ogrodzie, w których dzieci będą mogły spać. To idealny sposób, by dzieciaki pożegnały się z miejscowymi kolegami, zanim rodzina spakuje się i wyjedzie" – mówił informator "New Idea", odnosząc się do przeprowadzki rodziny do Windsoru.