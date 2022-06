Nagranie z księżniczką Charlotte jest hitem sieci. Piszą, że to urodzona królowa

Autor nagrania wyciągnął rękę najpierw do księcia Williama, a potem do księcia George’a, który poszedł w ślady ojca i również uścisnął mężczyźnie dłoń. Za nimi szła księżniczka Charlotte i gdy zauważyła wyciągniętą dłoń, zareagowała tak, jak jej starszy brat i uroczo się uśmiechnęła. Choć była prawdopodobnie nieco zawstydzona, to zachowała się nienagannie. Internauci są nią absolutnie zachwyceni.