Książę Louis pójdzie do innej szkoły niż rodzeństwo. Wysokość czesnego zwala z nóg

Książę Louis pójdzie do innej szkoły niż rodzeństwo

Teraz w zagranicznych mediach pojawiły się ciekawe doniesienia dotyczące edukacji najmłodszego dziecka Williama i Kate. Zostanie bowiem wysłane do innej szkoły niż jego starsze rodzeństwo. George i Charlotte uczęszczają do St Thomas’s Battersea Junior School, natomiast Louis będzie chodził do szkoły przygotowawczej Lambrook w miejscowości Winkfield. Portal express.co.uk donosi, że cała rodzina przeprowadzić się z Pałacu Kensington do Windsoru. Prestiżowa placówka, której uczniem ma być Louis, oddalona jest od zamku o 13 km.