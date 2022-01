Książę William nie trafił z prezentem dla księżnej Kate. "Nigdy nie pozwoliła mi o tym zapomnieć"

Księżna Kate otrzymała od księcia Williama jeden z najpiękniejszych pierścionków zaręczynowych na świecie - to fakt. Prezenty od ukochanego nie zawsze były dla niej jednak udane, o czym świadczy chociażby ostatni wywiad księcia Williama, w którym ujawnił, co podarował swojej (wówczas) dziewczynie, a ona do dziś wspomina to z niechęcią, ale i śmiechem.