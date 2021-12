Książę William planował żonie urodziny. Nie przewidział reakcji Kate

Kate Middleton ma się czego obawiać?

Relacje obu pań nie są, lekko mówiąc, za dobre. Żona księcia Williama w dalszym ciągu nie zaprosiła Meghan Markle na obchody swoich 40. urodzin. Z tego też względu wiadomość o wyjeździe do Nowego Jorku wywołała u Middleton napad lęku - co jeśli spotka znajomych Markle lub, co gorsza, natknie się na nią samą? Kate miała mocno zestresować się faktem, że Meghan mogłaby zepsuć ten wyjątkowy dla księżnej dzień.