Magda Gessler znacząco schudła. Restauratorka dzieli się swoimi sposobami

W rozmowie z "Super Expressem" wyjaśniła, co konkretnie robi, chcąc zrzucić trochę kilogramów. "Nigdy nie odchudzam się rygorystycznie. Nakazy i zakazy nie działają dobrze. Najważniejszy jest spokój, zaufanie sobie i zachowanie równowagi – mówi nam Magda Gessler. - Ja po prostu jem dużo warzyw, pomidory, pieczone ziemniaki, ryby. Ale chyba mój sposób na dietę cud to intensywna praca! Ciągle jestem w biegu, ale jednocześnie staram się nie zapominać o regularności w jedzeniu. Z tym że jem mniejsze porcje. To żadne odkrycie, ale działa!" - powiedziała słynna restauratorka.