Książę William powiedział ostre słowa do Harry’ego. Nikt nie chciałby usłyszeć tego od brata

Książę William w przypływie emocji wykrzyczał do brata ostre słowa. Wszystko wskazuje na to, że decyzja Harry’ego i Meghan Markle o rezygnacji z pełnienia oficjalnych funkcji, zaburzyła relacje pomiędzy braćmi.

Decyzja księcia Harry’ego i Meghan Markle wstrząsnęła członkami rodzinny królewskiej. Wszystko wskazuje na to, że negatywnie wpłynęła również na relacje pomiędzy braćmi. Jak podaje magazyn "Globe" powołujący się na informatora z pałacu, William miał powiedzieć do brata wyjątkowo ostre słowa.

Jak podkreśla informator, od kiedy Meghan Markle weszła w życie Harry’ego, bracia zaczęli ze sobą konkurować, co doprowadziło do różnych niesnasek. Ostateczna informacja o wycofaniu się młodszego brata i jego żony z pełnienia oficjalnych funkcji wstrząsnęła całą rodziną. Od przeprowadzki księcia Harry’ego i Meghan Markle do Kanady, niechęć między braćmi stale rośnie.