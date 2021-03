Książę William wpadł w furię po wywiadzie Meghan i Harry'ego. Chodzi o królową

Według plotek książę William wręcz "zataczał się" ze wściekłości po wywiadzie telewizyjnym swojego brata i jego żony. To, co najbardziej miało rozwścieczyć Williama, to potraktowanie królowej w bardzo lekceważący sposób, a także "całkiem chybione" twierdzenie o tym, że jest "uwięziony" w rodzinie królewskiej.