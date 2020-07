Księżna Diana w "sukience zemsty". To był akt buntu przeciwko królowej

Księżna Diana w "sukience zemsty"

Wieczór, w którym Lady Di zaprezentowała się światu w zmysłowej kreacji, był pełen wrażeń. Tego dnia w krajowej telewizji doszło do publicznej "spowiedzi" księcia Karola. Monarcha miał wyjaśnić, co doprowadziło do rozpadu małżeństwa z księżniczką Dianą, przyznał się jednak do romansu.