Maciej Stuhr wraz ze swoją żoną Katarzyną Błażjewską-Stuhr zostali mężami zaufania. "Nie oceniajcie nas"

Maciej Stuhr i Katarzyna Błażejewska zostali mężami zaufania

O swoich poglądach i sympatiach mówili między innymi Michał Żebrowski, Anja Rubik, Zofia Zborowska czy Jarosław Jakimowicz. Do tego grona dołączył Maciej Stuhr wraz ze swoją żoną Katarzyną Błażjewską-Stuhr, którzy pokazali, że podczas drugiej tury wyborów będą pełnić funkcję męża zaufania i zagłosują na Rafała Trzaskowskiego. "W naszym domu jest teraz dwóch mężów. Nie oceniajcie nas. Wybieramy wolność! Przyłączcie się! Do jutra można się zgłaszać!" – zachęcała para.

Mąż zaufania – kto to?

Mąż zaufania jest osobą wyznaczoną przez komitet wyborczy, która ma prawo do kontrolowania czynności wyborczych podejmowanych przez komisję wyborczą. Może być obecna zarówno przy przygotowaniach do głosowania, jak i podczas liczenia głosów. Dodatkowo może wprowadzać swoje uwagi do protokołu, powołując się na konkretne zarzuty, oraz może być obecny przy przewożeniu i przekazywaniu protokołu do komisji wyborczej wyższego stopnia.