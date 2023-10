Księżna Kate już ją nosi. Teraz nie ma modniejszej spódnicy

Paulina Krupińska uwielbia satynowe spódnice

Spódnice satynowe zyskały popularność już kilka sezonów temu i nic nie wskazuje na to, by miały zostać zapomniane. Paulina Krupińska włożyła do "Dzień Dobry TVN" ciemnozielony model z rozcięciem i połączyła go z klasyczną, białą koszulą, co było strzałem w dziesiątkę, ponieważ satyna jest bardzo elegancka. Jednak w trendach obserwujemy również łączenie satynowych spódnic z oversizowymi swetrami – najlepiej w tych samych kolorach, a różnych odcieniach.