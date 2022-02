Księżna Kate kopiuje styl Meghan Markle? Ten filmik nie pozostawia wątpliwości

To ona jest ich inspiracją

Prawdą jest jednak, że żadna stylizacja księżnej Kate i Meghan Markle nie byłaby tak efektowna gdyby nie to, że inspiracją do ich powstania była sama księżna Diana, matka księcia Williama i księcia Harry'ego. W sieci już niejednokrotnie pokazywano podobieństwa pomiędzy stylizacjami lady Di a księżnej Kate i Meghan, które zaczerpnęły od "królowej ludzkich serc" wszystko to, co najlepsze. Nie jest to żadnym zdziwieniem, bo księżna Diana była w końcu prawdziwą ikoną, którą dla wielu pozostaje aż do dziś.