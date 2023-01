Księżna Kate po raz kolejny pokazała klasę. Czerwień jej służy

Księżna Kate cała na czerwono

Księżna Kate postawiła na garnitur, który coraz częściej zastępuje eleganckie sukienki w garderobach pań, choć Yves Saint Laurent rozpropagował go już w latach 60. Chciał dodać kobietom pewności siebie. I to mu się udało. Garnitur, niegdyś przeznaczony tylko dla mężczyzn, stał się głównym elementem "power dressing" płci pięknej. Co oznacza to określenie? Chodzi o to, by strój dawał siłę.