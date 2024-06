Księżniczka Anna jest w szpitalu. Rodzina wydała oświadczenie

Nie jest tajemnicą, że 73-letnia księżniczka Anna to świetna amazonka. Siostra obecnego króla kocha konie. Niestety niedawno doszło do wypadku, w wyniku którego członkini brytyjskiej rodziny królewskiej znalazła się w szpitalu.

Król Karol III od razu został poinformowany o wypadku. 73-letnia Anna ma pozostać w szpitalu około tygodnia. Nad jej stanem czuwają specjaliści. Ze względu na zdrowie księżniczki została odwołana jej podróż do Kanady, która była zaplanowana na koniec tego tygodnia. Siostra brytyjskiego króla nie będzie też w stanie uczestniczyć w oficjalnym bankiecie, organizowanym z okazji wizyty gości z Japonii.

Ukrywano, co się dzieje z Kate. "Zdawkowe komunikaty"

Ukrywano, co się dzieje z Kate. "Zdawkowe komunikaty"

Zapraszamy na grupę FB - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!